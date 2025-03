Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

A semifinal do Campeonato Paulista reserva fortes emoções, com clássicos em ambas as chaves. Nesse sentido, Palmeiras e São Paulo duelam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, o Choque-Rei, que vale uma vaga na decisão do Estadual, acontece em jogo único, na casa do Alviverde, que teve uma campanha superior ao rival.

Na fase anterior, os comandados do técnico Abel Ferreira bateram o São Bernardo por 3 a 0 e chegaram à semifinal com a segunda melhor campanha, atrás apenas do Corinthians. O Tricolor, por sua vez, eliminou o Novorizontino por 1 a 0 e tenta interromper a sequência do rival, que é tricampeão, e voltar a erguer o troféu.

Onde assistir

O clássico desta segunda-feira (10) terá a transmissão da Record (TV aberta), CazeTV (Youtube), PlayPlus (streaming), R7 (streaming), Uol Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde deve ter três mudanças em relação à equipe que venceu o São Bernardo nas quartas. Afinal, Gustavo Gómez e Piquerez devem retornar ao time titular. Além disso, Vitor Roque pode ter chance de fazer sua estreia no comando do ataque. Por outro lado, Paulinho, Mauricio e Bruno Rodrigues estão lesionados e só devem voltar para o Campeonato Brasileiro.

Como chega o São Paulo

A tendência é que o técnico Zubeldía mantenha o esquema com três zagueiros que utilizou nas últimas partidas, contra São Bernardo e Novorizontino. Nesse sentido, Ruan e Luiz Gustavo, que estavam lesionados, podem voltar a figurar entre os relacionados e devem iniciar a partida no banco de reservas.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – Semifinal

Data e horário: 10/3/2025, às 21h35

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri. Técnico: Luís Zubeldia

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

