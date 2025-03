Flamengo avança para a semifinal da Supercopa do Brasil feminina

Cristiane, no centro, é celebrada logo após fazer o segundo gol do Flamwnfgo sobre o Real Brasília - (crédito: Foto: PaulaReis/Flamengo)

Em jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina, neste domingo, 9/3, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3 a 1. Com isso, está na semifinal da competição. O duelo no Bezerrão, em Brasília, mostrou o time carioca bem superior diante de um rival reformulado e que não tinha feito nenhum jogo em 2025. Jucinara, Cristiane e Laysa fizeram os gols das Rubro-Negras. Baião, de pênalti, descontou.

O rival do Flamengo na semifinal é o São Paulo, que na sexta-feira eliminou o Sport com goleada: 4 a 0. O jogo será nesta quarta-feira, mas em São Paulo. A Supercopa do Brasil está em sua quarta edição e em todas as outras o Corinthians foi o campeão. Inclusive, em 2023, venceu o Flamengo na decisão. Como venceu o Grêmio neste domingo, as corintianas seguem em busca do tetra. Assim, as Brabas farão a outra semifinal contra o Cruzeiro, também na quarta-feira.

Como foi a vitória do Flamengo

Hexacampeão brasiliense, mas com um time reformulado e fazendo o primeiro jogo no ano, era nítido que faltava ritmo às jogadoras do Real Brasílioa. Assim, o Flamengo foi impondo seu jogo, Laysa quase abriu o placar. Mas a goleira Camila abafou bem. Contudo o gol saiu, aos 28 minutos. O Fla teve uma falta pela direita. Jucinara cobrou no canto esquerdo da goleira Camila, que chegou um pouco atrasada. Aos 36, Gláucia iniciou um ataque do Flamengo e tocou para Djeni, que entrou na área e chutou para defesa parcial de Camila. A sobra ficou com a veterana Cristiane, que mandou para a rede, ampliando para 2 a 0.

Veio o segundo tempo e o Real Brasília veio com uma atitude mais ofensiva. Kim, que entrou no intervalo, obrigou Isa Cruz a fazer excelente defesa. Com isso, manteve a vantagem Rubro-Negra no placar. Contudo, aos 30, o time da casa descontou. Ao tentar afastar um cruzamento, Chai tocou com o cotovelo na bola. Pênalti que Baião cobrou para diminuir a desvantagem. Mas logo o time brasiliense ficou com dez, Pitty foi expulsa. Com um a menos, não teve forças para buscar o empate. Pior, levou o terceiro, aos 42, com Laysa ampliando para o Flamengo.

Supercopa do Brasil (feminino)

Quartas de final

Sexta-feira (7/3)

Sport 0x4 São Paulo

Sábado (8/3)

Bahia 0x1 Cruzeiro

Domingo (9/3)

Real Brasília 1×3 Flamengo

Grêmio 0x3 Corinthians

Semifinal

Quarta-feira (12/3)

São Paulo x Flamengo

Corinthians x Cruzeiro

