Corinthians vence Grêmio e está na semifinal da Supercopa do Brasil

Melhor equipe do futebol feminino do Brasil e da América do Sul, o Corinthians mostrou a sua força neste domingo, 9/3. Enfrentou o Grêmio, na Arena Gremista, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, e se deu bem, vencendo por 3 a 0. O jogo estava equilibrado, mas assim que o Grêmio ficou com dez jogadoras, aos 38 do primeiro tempo (Raíssa Bahia expulsa), as Brabas fizeram valer sua vantagem numérica e abriram 2 a 0 antes do intervalo, com gols de Vic Albuquerque e o novo reforço, Andressa Alves. No segundo tempo, Andressa Alves fez mais um.

O Corinthians, na quarta-feira, fará uma das semifinais contra o Cruzeiro, que eliminou o Bahia. Na outra semifinal jogam Flamengo x São Paulo. A Supercopa do Brasil está na sua quarta edição e, nas outras três, o Corinthians venceu todas. Inclusive, na edição de 2022, a final foi contra as gremistas. Esta semifinal de 2025 é a reedição da final de 2020, quando as Brabas bateram as cruzeirenses por 1 a 0.

Corinthians com uma a mais, detona as gremistas

O Corinthians tentou fazer valer sua maior qualidade técnica desde o início, com Andressa Alves aparecendo bem e quase marcando de cabeça, além de buscar logo finalizar as jogadas, o que deu trabalho para a goleira Yamila. Fechado, o Grêmio fazia marcação forte e, antes dos 15 minutos, já tinha a lateral Raíssa Bahia expulsa. Mas o Grêmio também ousava, e Giovaninha quase marcou numa meia-bicicleta.

O Corinthians não conseguiu impor seu jogo nos primeiros minutos, já que o Grêmio tinha uma forte marcação. Embora tenha tido uma cabeçada de Andressa Alves, as Brabas não chegavam com perigo. Já o Grêmio mostrava atitude, e, em um escanteio, Giovaninha tentou uma bicicleta que assustou as corintianas. Porém, aos 33 minutos, veio o lance chave. A lateral-esquerda gremista Raíssa Bahia, que já tinha amarelo, parou um contra-ataque e levou o vermelho. Na mesma hora, o treinador corintiano Lucas Piccinato substituiu uma zagueira, Letícia, e colocou Vic Albuquerque, que estava descansando no banco. No primeiro toque, aos 42, Vic recebeu de Tamires e colocou o Corinthians na frente. Com um a mais, e mais duas substituições, o Corinthians ficou em cima e, aos 44, Andressa Alves recebeu de Gabi Zanotti para fazer 2 a 0.

Quase que a atacante, que estava no Houston Dash e foi uma das principais contratações para 2025, marcou mais um antes do intervalo. Mas na etapa final, Andressa não perdoou: ampliou numa cabeçada após cruzamento de Vic Albuquerque.

Supercopa do Brasil (feminino)

Quartas de final

Sexta-feira (7/3)

Sport 0x4 São Paulo

Sábado (8/3)

Bahia 0x1 Cruzeiro

Domingo (9/3)

Grêmio 0x3 Corinthians

Real Brasília 1×3 Flamengo

Semifinal

Quarta-feira (12/3)

São Paulo x Flamengo

Corinthians x Cruzeiro

