Flamengo aumenta orçamento para investir em reforços em 2025

José Boto e BAP no Ninho do Urubu, CT do Flamengo. - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

A nova diretoria do Flamengo, encabeçada por BAP e que assumiu em janeiro, concluiu uma de suas principais metas: refazer o orçamento para 2025, com perspectivas de receita recorde e investimento em reforços a partir do meio de junho deste ano. Com a readequação, haverá o envio dos valores nos próximos dias para aprovação junto ao Conselho de Administração. A informação é de “O Globo”.

Apesar de o orçamento da gestão de Rodolfo Landim ter chegado ao órgão, a obrigatoriedade de um plano detalhado para a aprovação – indicado pelos pareceres iniciais das comissões – impediu a votação. No documento, a estimativa era de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões na cotação atual) para gastos em contratações.

Com a readequação, houve um aumento de mais 10 milhões, passando, assim, para 30 milhões de euros para investimentos em reforços (R$ 186 milhões). O Rubro-Negro desembolsou, nos primeiros meses de 2025, 7 milhões de euros para contratar o atacante Juninho. Já em relação a Danilo, o clube brasileiro não teve custos em decorrência do término do vínculo do lateral com a Juventus. Assim, restam 23 milhões de euros (R$ 142.4 milhões) para o devido uso na janela antes do Mundial de Clubes na metade do ano.

Além disso, a perspectiva é a de arrecadação de R$ 1,4 bilhão, o que ultrapassaria os R$ 1,37 bilhão de 2023, recorde anterior, apesar da ausência de conquistas. Por três anos em sequência, aliás, o clube atingiu mais de um bilhão em receitas. Os valores também foram divulgados pelo jornal. Em caso de desempenho vitorioso nos campeonatos em 2025, o excedente nas receitas deve rumar para reforços ainda neste ano. Vale lembrar, aliás, que a gestão atual assumiu o Flamengo com um caixa de apenas R$ 3 milhões após um gasto de quase R$ 300 milhões em contratações no meio de 2024 e ainda efetuar a compra do terreno do Gasômetro por R$ 146 milhões. Ainda segundo “O Globo”, no atual momento, a diretoria calcula aproximadamente R$ 80 milhões nos cofres. O orçamento, que passará por votação, não prevê gastos com o estádio.

Bap e sua diretoria estão no aguardo da conclusão dos estudos para traçar um posicionamento mais concreto. Enquanto isso, o Flamengo faz ajustes para colher, ao fim da temporada, resultados compatíveis com as grandes aspirações para o futebol.

