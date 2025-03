Fora de casa, Vila Nova vence o Goiás e abre vantagem na semi

Goiás 0x1 Vila Nova, pela semifinal do Estadual - (crédito: Foto: Divulgação / Vila Nova)

O Vila Nova venceu o Goiás por 1 a 0 neste domingo (9), na Serrinha, pela ida da semifinal do Campeonato Goiano. Assim, mesmo com torcida única do rival, o Tigre garantiu boa vantagem para definir o duelo em casa.

O gol da partida saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, com Júnior Todinho. Os donos da casa perderam a chance de empatar o confronto após Tadeu perder pênalti, aos sete minutos do segundo tempo. O goleiro até deslocou o arqueiro adversário, mas acertou a trave. Aliás, essa foi a primeira vez que o defensor perdeu uma cobrança na carreira.

Após a marcacão do pênalti, aliás, houve confusão. O goleiro Halls foi atingido por uma pedra de gelo arremessada pela torcida esmeraldina. Os torcedores, inclusive, vaiaram o time e criticaram o técnico Jair Ventura em alguns momentos do duelo.

Agora, Vila Nova e Goiás se encontram pelo jogo de volta no próximo domingo (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Na outra semifinal, disputam uma vaga Anápolis e Atlético-GO.

