Fluminense empata com o Volta Redonda e garante vaga na final do Carioca

Fluminense fica no empate com o Volta Redonda e está na final do Carioca - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com uma grande vantagem, o Fluminense empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, no Raulino de Oliveira, e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Tricolor goleou por 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, e por causa do resultado agregado volta à decisão do Estadual, algo que não acontece desde 2023.

Na outra chave, o Flamengo bateu o Vasco duas vezes consecutivas e também garantiu a vaga na decisão do Campeonato Carioca. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das finais. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

Voltaço pressiona

Os donos da casa necessitavam reverter uma grande desvantagem e foram para cima desde o primeiro minuto. Assim, Sanchez cruzou na área para Bruno Santos, porém a defesa tricolor evitou o perigo. Em seguida, o lateral-esquerdo voltou a incomodar depois de jogada em profundidade e encontrou Chay. O meia-atacante bateu de bico para fora e desperdiçou a chance.

Ações equilibradas

Ao longo do primeiro tempo, o Tricolor conseguiu equilibrar a partida, porém não incomodou a meta do arqueiro Jean Drosny. O Volta Redonda, por sua vez, assustou com MV, que cobrou falta em direção à meta de Fábio, entretanto mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, o jogo ficou amarrado e monótono, sem grandes chances ou emoções.

Chances lá… e cá

Após escanteio, a bola ficou viva na área, porém o Volta Redonda não aproveitou. Sanchez chutou fraco, e Fábio encaixou a bola com tranquilidade. Em outra jogada de contra-ataque, Kevin Serna disparou em velocidade, ganhou dos adversário, cortou para dentro e errou a finalização.

Em cima da linha

Kevin Serna fez uma boa jogada pela esquerda e conseguiu finalizar, no entanto Sanchez tirou a bola em cima da linha. Na reta final da partida, o jogo ficou ainda mais monótono e amarrado, sem grandes chances como o Fluminense queria, para carimbar a vaga na final do Campeonato Carioca.

Volta Redonda 0 x 0 Fluminense

Segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca

Data e horário: 09/03/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Gols: –

Volta Redonda: Jean Drosny; Henrique Silva (Caio Vitor 32’/2ºT), Bruno Barra, Fabricio e Sanchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas 32’/2ºT), Chay (Kelvin 13’/2ºT) e PK (Luciano Naninho 13’/2ºT); MV e Bruno Santos (Mirandinha 13’/2ºT). Técnico: Rogério Corrêa

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos 25’/2ºT), Freytes e Renê; Otávio (Facundo Bernal 11’/2ºT), Hércules e Arias (Nonato 25’/2ºT), Serna, Keno (Paulo Baya 34’/2ºT) e Everaldo (Cano 11’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões Amarelos:

Cartões Vermelhos:

