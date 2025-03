Garro decide, Corinthians bate Santos com Neymar no banco e é o primeiro finalista do Paulistão

O Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão-2025. Neste domingo (9), na Neo Química Arena, o Timão contou com o apoio da Fiel torcida para derrotar por 2 a 1 o Santos e garantir presença na decisão do Estadual. – a outra semifinal será entre Palmeiras e São Paulo nesta segunda, no Allianz Parque.

Neymar, que ficou no banco durante o jogo por conta de dores em uma das coxas, viu Yuri Alberto abrir o placar para os donos da casa e Tiquinho deixar tudo igual ainda na primeira etapa. Mas Garro, na etapa final, fez um golaço que assegurou o triunfo e a vaga do Timão na final.

Corinthians perde agressividade e cede empate

Preservado devido a dores na coxa direita, Neymar fez falta ao Santos no começo da partida. Isso porque o Corinthians tomou a iniciativa das ações e conseguiu balançar a rede logo aos 13 minutos. Em jogada de escanteio, Garro e Memphis confundiram a retaguarda santista. Assim, o holandês cruzou para Yuri Alberto marcar. A partir daí, o Timão decidiu controlar a partida sem a posse de bola, não permitindo aproximação do rival. Mas a falta de agressividade, em especial com Garro e Carrillo, pouco participativos, custou caro. Aos 38′ , o Peixe se beneficou da pouca pegada corintiana na bola aérea para empatar com Tiquinho, que superou Martínez de cabeça após cobrança de escanteio. O Corinthians e não houve um só chute após o gol de Yuri

Garro brilha no momento certo

A etapa final começou arrastada com muita troca de passes e pouca eficiência de ambos os lados no ataque. Mas fois justamente nesse cenário que Garro marcou seu primeiro gol na temporada. Aos dez minutos, Angileri tocou rasteiro para o companheiro dentro da área, e o meia argentino desferiu uma bomba para superar Brazão, que não teve o que fazer.

Novamente com a vantagem no placar, o Timão tentou não correr os mesmos riscos da primeira etapa, embora tenha voltado a deixar a bola com o adversário à espera de chances de contragolpear. E foi justamente em um contra-ataque fulminante que Yuri Alberto ficaria cara a cara com Brazão se Zé Ivaldo permitido. Mas o zagueiro cometeu falta dura e foi expulso apos revisão do VAR, já que a arbitragem inicialmente aplicou cartão aamrelo. Com um jogador a menos, o Peixe não teve forças para buscar mais uma reação.

CORINTHIANS 2X1 SANTOS

Semifinal do Campeonato Paulista

Data: 9/3/2025 (domingo)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público e Renda: 48.046 (47.472 pagantes) / R$ 3.469.727,00

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheu Bidu, 25’/2ºT); José Martínez, Raniele, Carrillo (Breno Bidon, 25’/2ºT) e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rollheiser, 13’/2ºT) e Taciano (Barreal, 13’/2ºT); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Angileri, Charles/banco, Depay (COR); Gil (SAN)

Cartão Vermelho: Zé Ivaldo, 35'/2ºT (COR)

*Expulso por falta dura em Yuro Alberto

