Keno completa 100 partidas com a camisa do Fluminense

Keno em ação com a camisa do Fluminense diante do Volta Redonda - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O atacante Keno alcançou uma importante marca com a camisa do Fluminense na partida contra o Volta Redonda, neste domingo (9), no Estádio Raulino de Oliveira, pelo confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Afinal, o jogador chegou a 100 partidas pelo Tricolor de Laranjeiras.

Os comandados do técnico Mano Menezes ficaram no 0 a 0 como o Voltaço e avançaram à decisão do Estadual por causa do placar agregado. Isso porque goleou o adversário por 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, e tinha enorme vantagem. Em campo, o time administrou bem e pouco sofreu.

Vale lembrar que o atleta desembarcou no Rio de Janeiro no início de 2023 e logo se tornou peça fundamental para o elenco tricolor. Autor das duas assistências na final da Libertadores 2023, o camisa 11 ajudou a equipe a conquistar também a Recopa Sul-Americana 2024, o Campeonato Carioca 2023 e a Taça Guanabara 2023.

Ao todo, o atacante soma dez gols, 16 assistências e possui ainda outros números importantes com a armadura tricolor. De acordo com estatísticas do Sofascore, Keno possui 104 passes decisivos, 54 finalizações na direção do gol e 220 dribles certos.

Na outra chave, o Flamengo bateu o Vasco duas vezes consecutivas e também garantiu a vaga na decisão do Campeonato Carioca. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das finais. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.