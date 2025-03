Gil critica arbitragem em eliminação do Santos: ‘Tem que ter mais culhão’

O zagueiro Gil se revoltou com a arbitragem após a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, que culminou na eliminação do Peixe na semifinal do Paulistão. Segundo o atleta, o árbitro precisa ter critério na competição.

“Primeiro eu quero falar, esses clássicos na final, semifinal, tem que trazer gente de fora para apitar. O cara do Mirassol tomou carrinho por trás aqui e não foi expulso. O Zé Ivaldo deu o carrinho aqui, ele foi ver e expulsou. Lá não expulsou e não viu. Então tem que ter critério para apitar essa p…. O juiz tem que ter mais culhão”, desabafou Gil na saída de campo.

“Clássico é decidido nos detalhes, mas não conseguimos vencer, então agora é continuar trabalhando. Tem que ser igual para todo mundo. Por isso que nos outros estados saem de um lugar para o outro para apitar o jogo. Ele faz essa merda e expulsa o Zé Ivaldo. Ou muda a Federação, ou muda alguma coisa. Ele é muito novo para apitar esse clássico. Por que não chamou o VAR contra o Mirassol?”, questionou o zagueiro.

Agora, com a eliminação no Estadual, o Santos de Gil volta a campo no dia 16 de março, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto do Peixe após o acesso será contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Estádio de São Januário.

