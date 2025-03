Palmeiras fecha fase de grupos com vitória e chega forte nas semifinais da Libertadores Sub-20

Com a classificação já assegurada para a semifinal da Libertadores Sub-20, o Palmeiras poupou alguns titulares e, mesmo assim, derrotou por 3 a 0 o Independiente Del Valle na noite deste domingo (9). Sorriso, duas vezes, e Heittor anotaram os gols no Estádio. Assim, o time brasileiro confirma a condição de um dos favoritos ao título.

As Crias da Academia voltam a campo na próxima quinta-feira (13), quando terá pela frente o Belgrano, da Argentina, na briga para chgear á decisão continental. Na outra semifinal, jogam Flamengo e Danúbio, do Uruguai.

O jogo

O Palmeiras precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Sorriso apostou em jogada individual na ponta esquerda, superando dois marcadores, e chutou cruzado quando invadia a área para superar o goleiro do Del Valle. Após algumas ações dos equatorianos, o Verdão teve um pênalti aos 17′. Mas Agner falhou na cobrança, permitindo ao adversário crescer na etapa, em especial com Guagua. O time brasileiro voltou a levar perigo à defesa rival e, na raça de Heittor, ampliou a vantagem.

No retorno do intervalo, o Palmeiras diminuiu a intensidade, mas não sofreu sustos. Com bom posicionamento, a equipe administrou o placar e continuou ameaçando a meta do Independiente Del Valle. No decorrer da etapa final, alguns titulares foram a campo e contribuíram para Sorriso anotar seu segundo gol na noite e dar números finais ao placar.

E Luighi?

Vítima de racismo no jogo anterior do Palmeiras, o atacante Luighi, a exemplo de outros titulares, iniciou entre os reservas. Mas o jogador entrou aos 33 minutos do segundo tempo em substituição a Robson, até então o capitão alviverde, e herdou a braçadeira do defensor. O momento foi marcante por se tratar da volta do jovem a campo após o episódio criminoso de torcedores do Cerro Porteño.

