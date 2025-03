Mano elogia ‘maturidade’ do Fluminense e foca na decisão: “Confiantes no crescimento’

Em uma campanha de recuperação, o Fluminense reagiu e está de volta à final do Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor de Laranjeiras administrou o empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, visto que tinha uma enorme vantagem no placar agregado. Na coletiva de imprensa, Mano Menezes exaltou a postura da equipe e projetou a decisão com o Flamengo.

“Viemos para um jogo em que tínhamos que confirmar a classificação com uma vantagem imensa. Com probabilidade, maturidade e jogo soubemos ir levando. Tínhamos muitas coisas que precisávamos administrar hoje, jogadores com cartões amarelos que corriam o risco de ficar fora da final. Canobbio, que não entrou, Serna e Otávio, que administramos. O Otávio para tirar um pouco mais cedo e Serna sacrificamos mais um pouco porque não tinha mais troca para fazer”, disse.

“Mas orientamos para tomar cuidado e fizemos isso bem. Agora vamos pensar na final. Também tínhamos de administrar o fato de ter um jogo a menos para o nosso adversário do primeiro jogo. Isso é bastante. Dessa forma, tínhamos de cuidar, tirar jogadores que vinham desgastados da sequência”, completou Mano.

“Agora vamos pensar só na final. Campeonatos que se chega nessa situação existe apenas uma situação que precisa pensar: ser campeão e lutar pelo título. Os jogadores estão confiantes nesse crescimento que tivemos, sempre encontramos dificuldades contra times que jogam mais atrás e mais baixo, solucionamos os problemas. Ganhamos os jogos contra esse tipo de adversário. Na final, serão jogos diferentes, grandes, com responsabilidade compartilhada e vamos pensar no primeiro, quarta-feira, com o nosso mando para tentar iniciar a caminhada da nossa conquista”, frisou.

Reencontro com Filipe Luís

No momento, o Fluminense é o único time que o Flamengo perdeu com Filipe Luís como treinador, pelo Brasileirão 2024. Entretanto, Mano preferiu focar apenas na decisão e disse que cada partida tem um história diferente. Assim, o intuito do comandante é ter um time mais completo para os dois jogos.

“Finais tem de tudo. Por coincidência a única derrota do Filipe é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais tem jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário. Em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daquele ponto, precisamos assegurar ele para depois pensar mais na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final tem que ser mais completo e vamos tentar ser essa equipe “, analisou. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das finais. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.