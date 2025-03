Neymar pede para torcedor ‘ficar quieto’ após reclamação por ausência em derrota do Santos

Torcedor questiona ausência de Neymar em eliminação do Santos no Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Há três versões – que de certa forma se complementam – sobre a ausência de Neymar na eliminação do Santos para o Corinthians no Paulistão, no último domingo, 9. Mas nenhuma é capaz de amenizar a indignação do influencer santista César Augusto, que gravou um vídeo questionando a baixa do camisa 10, visto que o mesmo havia garantido “se sentir bem” às vésperas da semifinal. A indagação do torcedor, aliás, incomodou o astro.

“Por que Neymar não entrou em campo? Vou falar para vocês algo que 80% dos influenciadores santistas não têm coragem de falar, pois a maioria está preocupada em tirar fotinha com ele. E tudo certo, eu também sou muito fã. Mas estou indignado. Saiu do jogo do Bragantino falando que estava tudo bem. Curtiu o carnaval dando a entender para o torcedor santista que estava tudo bem, que ia jogar o jogo mais importante da temporada para o Santos”, iniciou.

“E chega hoje, ele não entra sequer dez minutos para ajudar o time. Não entrou. Agitou para caramba, falou com MC Hariel, falou para os caras ficarem com medo. E ai, Neymar, explica porque não entrou em campo”, questionou.

O astro de fato apareceu, mas não para respondê-lo sobre as razões que o tiraram de campo e, sim, retrucá-lo. “Fica quieto que é melhor, fera”, escreveu o camisa 10. O comentário já soma mais de 61.740 curtidas e quase 10 mil respostas.

O vídeo

Cesinha ainda tinha compartilhado outro vídeo expondo sua decepção com o ídolo santista, esse num tom mais ameno, mas ainda bastante irritado. Ao notar o comentário do camisa 10, o influencer levou na brincadeira: “Mais de dez anos defendendo. Entrando em todas discussões do mundo por ele e o cara só vê quando critico. Se isso não é o maior pé frio, eu não sei o que é”.

Ausência de Neymar

O técnico Pedro Caixinha se limitou em justificar a baixa por “um incomodo” do atacante. O ‘ge’, por sua vez, revelou um edema na parte posterior da coxa do jogador, enquanto o ‘UOL’ afirma que o astro se preservou para as Eliminatórias. “O camisa 10 teria atuado pelo Santos se a decisão não ocorresse às vésperas do retorno à Seleção”.

O astro acompanhou a derrota por 2 a 1 para o Corinthians do banco de reservas da Neo Química Arena, auxiliando nas instruções aos companheiros. Com a derrota, o Peixe deu adeus ao sonho de seguir brigando pelo título do Campeonato Paulista – algo que o clube não conquista desde 2016.

