Após conversas esfriarem, Payet se aproxima de despedida do Vasco

Nesta nova temporada, o Vasco tinha interesse de contar com Dimitri Payet por pelo menos até o fim de 2025. No entanto, as conversas para uma possível extensão do contrato esfriaram. Assim, a tendência é que o camisa 10, que tem contrato até 5 de maio com salário de aproximadamente R$ 1,5 milhões, se aproxima de uma despedida do clube carioca. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o objetivo inicial era oxigenar o fluxo de caixa e buscar soluções para a renovação. Internamente, o jogador é considerado uma referência técnica do elenco.

Até o momento, porém, Payet esteve em campo em 12 oportunidades nesta temporada, sendo apenas duas delas como titular. Diante disso, participou apenas do gol de Rayan no triunfo sobre o União de Rondonópolis, pela Copa do Brasil.

Em meio à busca pela austeridade financeira, a gestão do presidente Pedrinho, que entrou recentemente com um pedido de recuperação judicial, entende que esses números não compensam o alto custo.

Por fim, mesmo com a qualidade habitual, o francês não tem tido regularidade, algo que gera um descontentamento sobre o valor gasto por um jogador que atua pouco. Com 37 anos, ele soma 70 jogos disputados pelo Vasco, com sete gols e 11 assistências.

