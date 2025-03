Vídeo! Dublador revela instruções dadas por Neymar em eliminação do Santos no Paulistão

Desfalque, Neymar participou do clássico como membro da comissão técnica do Santos - (crédito: Foto: Reprodução)

Ausência notável dentro das quatro linhas, Neymar participou quase como um membro da comissão técnica na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, que culminou na eliminação do Santos no Paulistão. O astro analisou lances com auxílio da tecnologia e deu orientações aos companheiros à beira do gramado da Neo Química Arena, além de motivá-los no decorrer da partida.

Em um vídeo divulgado pelo dublador Veloso, é possível ver o camisa 10 dando instruções defensivas em espanhol ao lateral Gonzalo Escobar durante a partida. As orientações ocorreram pouco depois do gol de empate santista, ainda na primeira etapa do clássico.

“Vamos caral**! Tem que ter linha, então fecha mais”, disse o brasileiro. Gonzalo, então, sussurra algo no ouvido de Ney. “Sim. Tem que estar um pouquinho mais atrás, então marca mais para ter linha”, respondeu o 10.

Desfalque de Neymar

Pilar do time de Pedro Caixinha, o atacante sentiu um desconforto físico que o impediu de ir a campo no jogo mais importante da temporada santista até aqui. Informações do ‘ge’ indicam que o astro apresentou um edema na parte posterior da coxa esquerda e, por isso, não deixou o banco de reservas na noite do último domingo, 9, na Neo Química Arena.

Já o ‘UOL’ afirma que o atacante teria condições de jogo caso não houvesse dois jogos da Seleção Brasileira nos dias 20 e 25 de março. De todo modo, a versão dada pelo jogador segue na mesma linha da justificativa dada por Pedro Caixinha para poupá-lo do clássico da semifinal do Paulistão.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar por nossos objetivos”, esclareceu.

Agenda do Santos

Eliminado do Paulistão na semifinal, o Peixe só retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. O Santos estreia na competição nacional diante do Vasco, no dia 30 de março, às 18h30, no Rio de Janeiro.