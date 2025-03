Zubeldía abre mão de ‘quarteto mágico’ para reforçar defesa do São Paulo

O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista. Mirando sua primeira final pelo Tricolor Paulista, o técnico Luis Zubeldía prepara uma grande mudança para o clássico. Afinal, o argentino deve abrir mão do ”quarteto mágico”, para reforçar o sistema defensivo da equipe.

Luciano, Oscar, Lucas e Calleri não jogam juntos desde a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Desde então, Zubeldía vem optando por uma formação com três zagueiros. O esquema deu certo nos dois jogos seguintes, contra o São Bernardo (3 a 1) e Novorizontino (1 a 0).

A mudança se deu para Zubeldía melhorar o esquema defensivo da equipe. Afinal, o objetivo foi proteger mais a zaga e diminuir os gols sofridos, que vinham incomodando a comissão técnica. Antes, jogando no 4-4-2, o Tricolor sofreu 10 gols em 10 partidas, média de um por jogo. Já no 3-5-2, o São Paulo tomou apenas um gol em três embates com o esquema. Além das vitórias contra São Bernardo e Novorizontino, a formação também foi usada no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, na fase de grupos do Paulistão.

No entendimento da comissão técnica, o São Paulo passou a ter mais segurança defensiva e a sofrer menos riscos. Contudo, o Tricolor perde na força ofensiva, já que um atacante deixa o clube para um zagueiro entrar. Nestas partidas, Luciano foi o escolhido para ir ao banco de reservas, dando espaço para Ferraresi.

A provável escalação de Zubeldía

A formação vem agradando Luis Zubeldía que deve repetir a escalação nesta segunda. O São Paulo que encara o Palmeiras deve ter: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri.

