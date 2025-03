Botafogo acerta venda de Fabiano para o Karpaty Lviv, da Ucrânia

Fabiano atuou pouco no elenco principal do Botafogo e foi negociado clube ucraniano - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo acertou a transferência do atacante Fabiano para o futebol ucraniano. Nesse sentido, o jovem, de 18 anos, irá defender as cores do Karpaty Lviv, contudo o Alvinegro irá manter parte dos direitos econômicos para vendas futuras. A informação é do “Canal do TF”.

Na última temporada, o atleta fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, entretanto não teve muitas chances sob o comando do então técnico Artur Jorge.

Ao todo, foram três partidas (70 minutos) pelo time principal do Alvinegro. Entre eles, diante de Vitória (Copa do Brasil), Junior Barranquilla (Libertadores) e Athletico-PR (Brasileirão).

O jogador estreou entre os profissionais e se inspirou em uma mensagem enviada ao avô falecido em 2023. Afinal, Seu Ambrósio era um dos principais incentivadores da carreira do neto, entretanto não conseguiu assisti-lo.

“Perdão, vovô, não consegui realizar o sonho do senhor antes de partir. Mas prometo dar o meu melhor pelo senhor e por minha família. Cuida da gente daí de cima, por favor. Prometo jogar pelo profissional do Botafogo pelo senhor”, disse Fabiano em mensagem, na época.

