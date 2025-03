Estêvão busca primeiro gol em clássicos para por Palmeiras em mais uma final

O Palmeiras mira o tetracampeonato Paulista e para isso aposta todas as sua fichas no seu jogador mais talentoso: Estêvão. O garoto vem sendo o grande protagonista do Verdão na competição, mas para realmente se mostrar decisivo, o atacante precisa quebrar um jejum com a camisa alviverde: marcar gol em um clássico.

Ele deve ser titular nesta segunda-feira (10/3), quando o Palmeiras encara o São Paulo, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Nas quartas de final, diante do São Bernardo, Estêvão mostrou porque há tanta expectativa em cima dele. Afinal, em uma partida que tinha tudo para ser difícil, o atacante marcou dois belos gols de fora da área, que ajudaram a vida do Palmeiras para a classificação. Ele chegou aos cinco gols e é o artilheiro do Verdão no ano. Mas isso ainda não é o suficiente para convencer uma parte da torcida,

Isso porque Estêvão é muito cobrado para ter grandes atuações em jogos decisivos e principalmente em clássicos. Ao todo, ele já enfrentou o São Paulo e o Corinthians três vezes e o Santos em duas oportunidades. Contudo, não conseguiu balançar as redes dos rivais.

Estêvão já teve chance de encerrar jejum

Diante do Corinthians, na fase de grupos do Paulistão, ele teve a chance de marcar em um pênalti sofrido por ele mesmo, nos minutos finais. Entretanto, ele parou em defesa de Hugo Souza e deixou o campo chorando após o empate em 1 a 1.

Além disso, ele tem motivação de sobra para decidir. Convocado para a Seleção Brasileira para a próxima Data-Fifa, o Paulistão talvez seja a última grande chance dele levantar uma taça pelo Verdão.

