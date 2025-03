Ausência de Neymar contra o Corinthians rende críticas na Espanha

A ausência de Neymar durante a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1 no domingo (09/3), na Neo Química Arena, que eliminou a equipe do Paulistão, chamou a atenção. Não só dos torcedores santistas, corintianos ou da imprensa brasileira, mas também da mídia espanhola.

A imprensa espanhola “caiu matando” em cima do atacante após a eliminação no Estadual. O jornal Marca, por exemplo, lembrou a recente ida do astro ao Rio de Janeiro para acompanhar os desfiles de Carnaval.

“O Carnaval mais triste de Neymar depois de ser descartado pelo Barcelona: só no banco e eliminado. A derrota privou o Santos da possibilidade de disputar seu primeiro título desde que, no final de janeiro, o ex-jogador de Barcelona e PSG anunciou seu retorno ao futebol brasileiro. Agora, o craque terá sua verdadeira ‘prova de fogo’ no final de março, quando começa o Campeonato Brasileiro”, escreveu o Marca.

Além disso, o Mundo Deportivo, da Catalunha, região onde há um carinho maior por Neymar por conta de sua passagem pelo Barcelona, disse que o craque segue ”incorrigível”.

“Neymar segue incorrigível. Há uma semana, ele lesionou a coxa nas quartas do Estadual. Saiu antes do fim do jogo e aplicou gelo. Em seguida, escondeu a gravidade da contusão. E, além disso, usou suas redes sociais para tranquilizar a torcida do Santos. Contra o Corinthians, Ney não tirou nem o colete. Não jogou um minuto sequer na derrota do seu time e viu ir pelos ares a única possibilidade que tinha de seguir lutando por um título com a camisa 10 do Peixe, já que seu contrato acaba em 30 de junho. Uma derrota duríssima”, pontuou o jornal.

A ausência de Neymar

Nas quartas de final, contra o RB Bragantino, o atacante avia saído de campo com um edema na coxa esquerda, mas disse que não teria sido nada muito grave. Contudo, antes do clássico contra o Corinthians, Neymar realizou testes no local e percebeu que as dores persistiam.

O problema não é considerado grave, mas pode se agravar se ele for a campo em alta intensidade antes de estar 100% recuperado. Embora tenha participado do aquecimento pré-jogo normalmente, ele não aqueceu com os companheiros durante o segundo tempo. Assim, a decisão acabou sendo de preservar o atleta.

Assim, com a queda no Estadual, Neymar só deve voltar a vestir a camisa do Peixe no dia 30 de março, quando o Santos encara o Vasco, pela sua estreia no Campeonato Brasileiro. Antes, o craque terá compromissos com a Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dia 20 o Brasil encara a Colômbia e no dia 25 terá pela frente a Argentina.

