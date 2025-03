Corinthians liga alerta com convocados para final do Paulistão

O Corinthians é finalista do Campeonato Paulista. O Timão bateu o Santos por 2 a 1 neste domingo (09/3), na Neo Química Arena e avançou para a grande decisão do Estadual. Contudo, a comissão técnica ligou um alerta com a próxima Data-Fifa para saber se terá força máxima nas duas partidas decisivas.

Isso porque as finais do Paulistão vão acontecer entre a próxima Data-Fifa. O primeiro jogo está marcado para o dia 16 e o embate decisivo para o dia 26. Entre estas datas, alguns jogadores estarão com suas respectivas seleções e não vão fazer a preparação com o elenco para a decisão.

Até o momento, o Corinthians já tem dois jogadores convocados: André Carrillo, pela seleção peruana, e José Martínez, pela Venezuela. Além disso, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, já avisou que Memphis Depay estará nos próximos jogos da Liga das Nações. Também há expectativa de que Félix Torres e Romero sejam chamados por Equador e Paraguai, respectivamente.

Isso significa que o técnico Ramón Díaz não poderá contar com alguns de seus principais jogadores nos treinos antes da decisão. Também há temor em relação a possíveis lesões e/ou desgaste físico dos atletas. Os jogadores devem voltar no dia 25, um dia antes do segundo jogo da final.

Corinthians pensou em mudar data da final

O Corinthians pensou em pedir a alteração da data para o dia 27, mas a CBF já informou que os estaduais devem ser encerrados até o dia 26. Além disso, o Timão terá pela frente o Bahia, fora de casa, no dia 29, pela primeira rodada do Brasileirão. Assim, impediria que a equipe tenha 48 horas de um jogo para outro.

Assim, resta ao Timão se preparar para a final. Antes, o Corinthians espera o seu adversário na decisão. Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda (10/3), por um lugar na finalíssima.

