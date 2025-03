‘Vai chegar tua hora’: Neymar promete ‘revanche’ a corintiano após eliminação do Santos

Neymar provoca MC Hariel após eliminação do Santos no Paulistão - (crédito: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Para além da classificação no Campeonato Paulista, o triunfo do Corinthians sobre o Santos, por 2 a 1, serviu para inflamar ainda mais a ‘rivalidade’ entre MC Hariel e Neymar. Os dois têm trocado provocações desde o primeiro clássico entre as equipes na temporada, que também terminou com vitória corintiana, e desta vez não foi diferente.

O clima de ‘rivalidade’ ganhou a web após o astro santista soltar uma brincadeira ao amigo. “Hariel, torce para não cair Corinthians e Santos no Paulista”, disse durante a cerimônia de abertura da Kings League Brasil.

Nesse domingo, 9, Hariel devolveu a brincadeira com uma publicação em seu Instagram fazendo a comemoração do astro. “Deixa para o Brasileirão, meu mano”, escreveu o MC em tom de deboche.

“Cheio de graça… Vai chegar tua hora”, respondeu o atacante nos comentários. A interação da dupla acumula mais de 88 mil curtidas e 7,2 mil respostas de internautas.

Veja publicação

O próprio perfil da Kings League Brasil entrou na onda e brincou com a troca de farpas. “Está nascendo uma rivalidade”, escreveu. Amigo da dupla, Toguro também se manifestou: “não deixa quieto, Ney”.

Neymar fora da decisão

O astro se tornou o grande assunto da eliminação santista na semifinal do Paulistão, mas não pelo que fez em campo e, sim, pelo que deixou de fazer. Isso porque o camisa 10 não apresentou condições de jogo devido a um desconforto na posterior da coxa e acabou poupado por Caixinha.

De acordo com o UOL, o atacante tinha condições de jogo, apesar do desconforto, e preferiu se poupar para os jogos da Seleção. O astro voltou à lista de relacionados após mais de um ano e optou por priorizar as partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias.

Já o Santos, que não vence um título estadual desde 2016, terá um tempo livre de trabalho pela frente. A equipe de Pedro Caixinha só retorna aos gramados pela estreia do Brasileirão, no dia 30 de março, diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

