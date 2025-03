Mata-mata no Allianz? São Paulo leva a melhor contra o Palmeiras no estádio

Palmeiras e São Paulo decidem nesta segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque, quem será o finalista do Campeonato Paulista. Por ter a melhor campanha, o Verdão decide em casa e diante de seus torcedores. Mas quando se trata de enfrentar o Tricolor Paulista, no estádio, o Alviverde não leva vantagem.

Desde a inauguração do Allianz Parque, no fim de 2014, nenhum time conseguiu eliminar mais vezes o Palmeiras dentro do estádio do que o Tricolor. Ao todo, as equipes se enfrentaram cinco vezes no estádio em partidas de mata-mata e o São Paulo levou a melhor em três oportunidades.

O São Paulo levou a melhor no Paulistão de 2019, nas oitavas da Copa do Brasil de 2022 e nas quartas da mesma competição, em 2023. Já o Palmeiras saiu com a vaga nas quartas de final da Libertadores de 2021 e na final do Paulistão de 2022. Neste período, as equipes também se enfrentaram pela Supercopa do Brasil, em campo neutro e o Tricolor Paulista também levou a melhor.

Para exemplo de comparação, além do São Paulo, apenas o Boca Juniors eliminou o Palmeiras mais de uma vez dentro do Allianz Parque. Além disso, o Tricolor leva vantagem nos duelos eliminatórios, já que saiu vitorioso 17 vezes, enquanto o Verdão apenas cinco.

Por outro lado, o Palmeiras se apega no jejum de cinco partidas sem perder para o São Paulo e também de uma sequência fulminante na competição. Afinal, o Verdão venceu os últimos 10 jogos de mata-mata do Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.