Novo boletim médico confirma ‘alguns estímulos’ de Pedro Severino, do Bragantino

O Hospital Unimed de Ribeirão Preto divulgou, na manhã desta segunda-feira (10), um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pedro Severino. Segundo o comunicado, o jogador do Bragantino “apresenta reações a alguns estímulos, como tosse e respiração” e permanece em estado grave, mas estável.

Severino permanece sedado e sob medidas de neuroproteção na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. O jovem chegou à unidade de Ribeirão Preto na na manhã da última quinta-feira (6), após interrompimento do protocolo de morte cerebral no hospital em Americana.

Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante.

Boletim médico na íntegra

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. Nas últimas 24 horas, seu quadro clínico permaneceu estável e grave, porém com reações a alguns estímulos, como tosse e respiração.

O paciente continua sob sedação e com medidas de neuroproteção, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira. Desde sua transferência para o hospital, no dia 6 de março, Pedro Severino recebe atendimento especializado e de alta complexidade de uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde envolvidos. O acompanhamento segue de forma intensiva, garantindo todo suporte necessário ao paciente e à sua família.”

Transferência de hospital

Logo assim que chegou à Unidade da Unimed, o hospital informou que Pedro estava submetido à “uma série de exames de imagem e monitoramento de funções cerebrais”. O jogador está à disposição da equipe médica liderada pelo Dr. Gil Teixeira.

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol, de 19 anos, segue em cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva, onde passa por uma série de exames de imagem e monitoramento de suas funções cerebrais. Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave”, diz o comunicado

Protocolo de morte cerebral

O Hospital Municipal de Americana comunicou o início do procedimento às 16h30 da última terça-feira e o interrompeu na quarta, 5. Ou seja, dentro das 24 horas previstas no processo. A paralisação ocorreu após Severino apresentar um “quadro de reflexo de tosse presente” diante da retirada parcial da sedação.

O Conselho Federal de Medicina define três procedimentos obrigatórios para determinação o óbito encefálico: dois exames clínicos que comprovem a ausência de percepção; ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima e exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica.

