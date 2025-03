Bruno Henrique desfalca Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca

Bruno Henrique em ação com a camisa do Flamengo neste início de temporada 2025 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com um problema na posterior da coxa direita, Bruno Henrique desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. Assim, o atacante realizou exame no último domingo (9), com Fernando Sassaki, chefe médico do futebol, e dificilmente terá condições de atuar também na segunda partida contra o Fluminense. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o jogador é um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, com cinco, sendo um delas no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, no último sábado (8), no Maracanã.

Dessa forma, sem Bruno Henrique, o técnico Filipe Luís terá algumas alternativas para ocupar o setor. Uma delas é Juninho, que chegou ao clube nesta temporada e retornou de lesão, ou Plata mais centralizado e Luís Araújo em cmapo.

Além disso, Michael teve uma lesão grau 2 para 3 na posterior da coxa esquerda e ainda está em recuperação. No momento, ele faz trabalhos na academia e iniciou algumas atividades no campo com a fisioterapia. Outro nome que também segue de fora é o de Cebolinha, que segue na fisioterapia.

Por fim, o Flamengo mede forças com o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das decisões. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

