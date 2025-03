Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo esquerdo e inicia tratamento

Yuri Alberto virou uma preocupação para a comissão técnica do Corinthians. O jogador sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, durante a vitória do Timão por 2 a 1 em cima do Santos, no domingo (09/3), em Itaquera, pela semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, o jogador passou por exames e nenhuma lesão grave foi diagnosticada.

O trauma sofrido por Yuri Alberto aconteceu no segundo tempo do clássico. O camisa 9 partiu em velocidade, mas foi parado por um forte carrinho do zagueiro Zé Ivaldo, que acabou expulso. O jogador aplicou gelo no local das dores ainda no banco de reservas. Já nesta segunda-feira (10/3), ele começou um trabalho com os fisioterapeutas do clube.

Assim, existe uma grande expectativa dele estar em campo na quarta-feira (12/3). O Corinthians encara o Barcelona-EQU, também em Itaquera, pelo jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores. O Timão perdeu o duelo de ida por 3 a 0 e precisa reverter um grande placar para conseguir avançar para a fase de grupos.

Perder seu camisa 9 seria um duro baque para o Alvinegro. Afinal, ele chegou aos seis gols na temporada, após marcar contra o Santos, pelo Paulistão. Além disso, ele se isolou na artilharia da equipe no ano.

Além de Yuri Alberto, o departamento médico alvinegro trata o meia Igor Coronado, que sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita há dez dias. Por fim, Fabrizio Angileiri, que começou como titular contra o Santos, também está fora já que não está inscrito na Libertadores.

