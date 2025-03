Medalhão da Globo sofre derrota acachapante para Corinthians x Santos na Record

A emissora de Edir Macedo atingiu novamente números assombrosos e históricos com a transmissão do Campeonato Paulista. Embalada pela classificação do Corinthians à final do torneio, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, a Record superou a concorrente Globo pelo dobro de audiência.

O clássico válido pela semifinal do Paulistão competiu com a audiência de Luciano Huck, na Globo. De acordo com dados prévios da coluna ‘F5’, a emissora atingiu 20 pontos de média – com 22 de pico – entre 18h30 e 20h34 da noite de domingo, 9. A Globo, por sua vez, marcou 10 com o Programa Domingão, enquanto o SBT veio atrás com apenas quatro pontos. Band e RedeTV! somaram um ponto cada e ficaram na lanterna do ranking.

A média rendeu o recorde de audiência esportiva da temporada à emissora. Para se ter ideia, o momento de maior pico fez o canal bater 12 pontos de diferença para Globo – com 22 pontos contra dez, sendo ambos exibidos em TV aberta. Quem acompanhou viu o Corinthians se tornar o primeiro finalista do Paulistão, após o triunfo por 2 a 1 com gols de Yuri Alberto e Garro.

Record já mira novo recorde

O canal se colocou à disposição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para exibir o clássico Palmeiras x São Paulo, válida pela outra semifinal. As partes chegaram a um acordo por apostar na menor disponibilidade dos torcedores comparecerem ao estádio numa noite de segunda-feira, 10. Sendo assim, firmaram parceria pontual a fim de promover uma visibilidade maior aos patrocinadores da competição.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam em clássico único na noite desta segunda-feira, às 21h35, em busca da última vaga na final do Paulistão. A classificação ficará com o vencedor da partida, sem vantagem de ninguém, enquanto o empate forçará a decisão aos pênaltis.

