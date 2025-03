Flamengo lança coleção em homenagem ao Mundial de 1981

O Flamengo lançou uma nova linha de uniformes retrôs em homenagem ao ano de 1981, quando o clube conquistou sua primeira Libertadores e o Mundial de Clubes. A linha, aliás, é considerada casual e é assinada pela adidas Originals Bring Back.

As cores do Flamengo dominam, e a coleção conta com a clássica camisa rubro-negra usada por Zico e Cia. na temporada de 81. Além disso, há uma camiseta branca com detalhes em vermelho na gola e mangas e um agasalho em vermelho com as tradicionais listras Adidas em branco e preto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por adidas Brasil (@adidasbrasil)

A coleção já está disponível no site da adidas Brasil com preços a partir de R$249,99 e também nas lojas oficiais do Flamengo. O casaco é o item mais caro e custa R$ 699,99, e as camisas custam R$ 599,99. Apesar dos preços altos, os produtos estão próximos de esgotar no dia da divulgação no site da fornecedora de material esportivo.

Naquela temporada, o Flamengo viveu o auge de sua história com Zico. O clube vinha da conquista do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Além disso, a base do elenco também fez parte das conquistas do Brasileirão em 1982 e 1983.

