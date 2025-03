Médico do Flamengo explica lesão de Bruno Henrique

Bruno Henrique está fora da final do Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira (10), o atacante realizou exames, que confirmaram lesão muscular na coxa direita. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, explicou a situação do atacante, que já iniciou tratamento no Ninho do Urubu.

“Bruno Henrique, no segundo tempo com o Vasco, saiu com dor na posterior da coxa (direita). Já iniciou tratamento imediato, fizemos exames de imagens que constatou uma pequena lesão na coxa. Iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje (segunda) e estamos iniciando o processo de fases. Cumprindo as fases, sabemos o melhor momento para o retorno”, afirmou.

“Acompanharemos diariamente para qualquer tomada de decisão. Vamos respeitar a cicatrização. Nossas decisões são baseadas na longa temporada que teremos”, completou o médico.

O Flamengo, afinal, mede forças com o Fluminense na final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Nesse sentido, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das decisões. O primeiro jogo acontece, aliás, na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida, portanto, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

Situação dos outros lesionados:

Condição de Danilo: “O Danilo está bem, sem dor, e com preparação física no campo para esse jogo de quarta.”

Everton Cebolinha e Michael: “Everton Cebolinha e Michael, hoje, estão em nova fase. Entraram no campo, com a preparação física, sendo monitorados pela fisioterapia. Não tiveram intercorrências, não se queixaram de dor. Como entraram na fase de campo, tudo vai depender da evolução diária. Conforme cumprirem as etapas, vamos conseguir ter a decisão sobre o jogo de domingo.”

