Rochet volta aos relacionados e promete briga pela titularidade no Inter

Rochet não conseguiu manter titularidade no Inter devido a uma contusão no joelho esquerdo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter contou com o goleiro Rochet entre os relacionados pela primeira vez na temporada no último compromisso da equipe. Pelo tempo inativo, o uruguaio ficou como opção no banco no Gre-Nal, que representou o jogo de ida da decisão do Estadual, no último sábado (8). Assim, se criou a esperança que ele retome a titularidade no clássico que vai definir o título gaúcho, no próximo domingo (16). Ao mesmo tempo, há a promessa de travar uma briga com Anthoni pela posição.

O técnico Roger Machado comentou sobre a volta de Rochet e frisou que há a chance de estar entre os 11 iniciais já no compromisso seguinte do Colorado.

“O Chino (Rochet) é uma grande liderança interna. Veio para o campo no início da preparação, colocamos no banco com o mínimo das condições, muito mais pelo peso que representa no grupo. E também como segurança e motivação, incentivo ao Anthoni. A semana vamos observar e ver como o Rochet progride”, abordou o comandante.

O treinador também valorizou o desempenho de Anthoni, que assumiu a posição com o desfalque do uruguaio, no Gauchão.

“O Anthoni vem fazendo um grande campeonato. Hoje, eu gostaria de privilegiá-lo. Mas sabemos da capacidade e da liderança do Rochet”, complementou Roger.

Anthoni aproveita chances no Inter após desfalque de Rochet

O goleiro uruguaio encerrou o último ano como titular da posição. Entretanto, não teve sequência em 2025, pois sofreu uma lesão no joelho esquerdo ainda na última pré-temporada, diagnosticada como tendinose. Com a ausência, Anthoni voltou a ganhar oportunidades e as aproveitou. O camisa 24 teve rendimento consistente e seguro nos 11 jogos do Campeonato Gaúcho.

Com o auxílio da regularidade de seus companheiros do setor defensivo, ele sofreu apenas cinco gols. Neste cenário, o Inter se consolidou como o dono da melhor defesa do torneio. Roger terá a semana livre de treinos para definir quem será o titular da meta colorada antes de enfrentar o Grêmio no próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

O Internacional conquistou a vantagem de decidir o título do Gauchão em casa graças à melhor campanha na primeira fase do torneio. Além disso, com o triunfo no duelo de ida da final, assegura a conquista até pelo menos com uma derrota por um gol de diferença.

