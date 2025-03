Atlético oficializa a transferência de Alisson ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O Atlético-MG oficializou a venda de Alisson ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nesta segunda-feira (10). O atacante embarcou rumo ao Leste Europeu na semana passada para se apresentar à nova equipe. Os clubes não divulgaram os valores da transação, que gira em torno de 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). O jogador assinou por cinco anos e meio.

Os mineiros ficarão com 80% do valor da transferência (cerca de R$ 70 milhões). Contudo, o montante pode aumentar ainda mais se o atacante atingir algumas metas estabelecidas em contrato. O Galo ainda ficará com um percentual dos direitos econômicos para lucrar em uma futura venda.

O atleta e seu staff tinham o interesse em se mudar para a Europa. Dessa maneira, o Atlético aguardava uma oferta que considerasse justa para liberar Alisson. Tanto que recusou uma proposta do Leicester, da Inglaterra. Dessa maneira, o clube pode equilibrar um pouco mais as finanças.

Aos 19 anos, Alisson é cria da base do Atlético e disputou 42 partidas no time principal, com quatro gols e duas assistências. Neste início de ano, esteve com a Seleção Brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano da categoria.

Alisson passou a ganhar mais oportunidades no time em 2024, ainda com Felipão. Sua boas atuações no Estadual daquele ano fizeram a torcida pedir a sua titularidade. Assim, alternou entre os 11 iniciais e o banco de reservas. Com Gabriel Milito, voltou a receber oportunidades.

