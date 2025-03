Roberto Assaf: Neuroflaflu

O Fluminense passou o Estadual inteiro flertando com o fracasso. Como fez o rival, também foi mordido pela neurociência, talvez a situação – são várias – mais desagradável do futebol atual. Escalou juniores e reservas, empatou com cinco pequenos, perdeu de um deles, só ganhou de um grande, e chegou à última rodada precisando vencer o Bangu, já rebaixado, o que fez com muita dificuldade, sofrendo até os acréscimos.

O Flamengo também fez uma competição medíocre, lançando equipes inexpressivas, passando vexames diante de públicos distantes do seu tamanho e orçamento. Só passou pelas semifinais porque o Vasco hoje, na prática, tem um medo inexplicável e injustificável do Rubro-Negro. O Fluminense tenta acertar o time, embora não tenha o técnico do nível da sua importância, e o Flamengo é um monstro criado pela mídia, com base em situações positivas anteriores – a última vez que jogou bola foi em 2022.

Levando-se em conta os retrospectos ruins de ambas as equipes neste ano. E o fato de serem clubes gigantes, que disputam decisões faz mais de um século, o Estadual terá campeão sem vitória, pois haverá mais dois empates, como o palcar de 0 a 0 de fevereiro.

Fluminense sem medo do Flamengo

Mas há um fato que é real. O Fluminense é hoje o único clube do Rio que não tem qualquer receio do Flamengo. E vai jogar para vencê-lo. Logo, a coisa fica assim: se o Rubro-Negro mostrar o futebol que é tão propalado pela mídia, e que ninguém vê, pode até derrotar o rival. Caso contrário, entrará literalmente pelo cano, pois o seu elenco principal só não perdeu até agora porque os adversários – mesmo frágeis – tiveram medo de vencê-lo. O Tricolor encara o Flamengo de igual para igual. E como ambos não jogaram muito em 2025, também tem chance de conquistar o título.

O certo é que haverá um vencedor. Mas não existe favoritismo algum nessa briga. Apenas as hipóteses que acabamos de formular.

