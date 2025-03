Galvão Bueno descarta nova função na Band

Galvão Bueno, que chegou na Band no mês passado, descartou a possibilidade de assumir uma nova função na emissora: a de narrador de Fórmula 1, segundo a Folha de São Paulo.

Após o afastamento de Sérgio Maurício, que se envolveu em uma polêmica ao ofender a deputada Erika Hilton, os fãs pediram para que Galvão assumisse a função. No entanto, ele optou por manter apenas as participações ao invés de ter que narrar toda a temporada.

Vale ressaltar, portanto, que Galvão Bueno não tem nenhum impedimento quanto a narração depois de sair da Globo. Ele pode exercer a função em outras plataformas e emissoras, caso queira. Aliás, ele tem um contrato de narração com a Amazon, onde fará 18 partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025.

Galvão Bueno na Band

No programa, portanto, Galvão Bueno terá a presença de outros nomes do jornalismo e do futebol. Casagrande, Mauro Naves e Paulo Roberto Falcão vão participar do programa. Eles eram companheiros de Galvão na antiga emissora, Globo. Além deles, Vanderlei Luxemburgo também será um dos comentaristas.

