Zagueiro projeta estreia do Fluminense no Brasileirão sub-20

Zagueiro Gustavo Cintra (com a bola) projeta duelo do Fluminense no Brasileirão sub-20 - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)

Campeão do Brasileirão sub-20 pela única vez em 2015, o Fluminense iniciará a campanha pelo bicampeonato nesta segunda-feira (10), contra o Atlético-MG, no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). E o zagueiro Gustavo Cintra projetou a estreia do Tricolor das Laranjeiras no torneio.

Ele, que marcou o primeiro gol da campanha do Flu em 2024, acredita que a equipe tem experiência, já que boa parte dos atletas disputou a última edição.

“Temos um time mais experiente, com bastante atletas de último ano. A maioria já jogou o campeonato em 2024 e sabe que é como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, temos que ser regulares do começo ao fim e guerrear rodada a rodada, porque todo jogo é uma final”, disse ao site oficial do Fluminense.

Cintra, de 19 anos, estreou profissionalmente pelo clube na atual edição do Carioca. Ele entrou na reta final do empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada, atuando, assim, por dois minutos. Para o zagueiro, então, o time chega descansado e preparado para o Brasileirão sub-20.

“Conseguimos construir um grupo muito comprometido, correto e disposto a pagar o preço de se preparar para vencer, o que não é fácil. Trazemos todo entendimento e vontade, agora, para o Brasileiro. Tivemos férias para relaxar, recomeçar, e chegamos com muito mais energia, descansados e preparados fisicamente para encarar o ano inteiro”, revelou.

Fluminense tem desfalques

Sem o atacante Wesley Natã, a serviço da Seleção Brasileira Sub-17, a categoria tem ainda os desfalques do zagueiro Davi Henry, o lateral-esquerdo Vagno, os volantes Erick Silva, Gabriel Renan, Luis Fernando, Maxsuel e Riquelmy Tavares e os meias Brasília e Cauã Filipe, no departamento médico.

