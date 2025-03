Dorival convocou Neymar para Seleção sem saber de desconforto na coxa

O técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira na última quinta-feira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Entre as novidades da lista foi a presença de Neymar, que retornou após um ano por conta de lesão. No entanto, o craque ficou fora da partida do Santos contra o Corinthians no último domingo (9) por desconforto muscular na coxa esquerda.

De acordo com “Estadão”, o técnico Dorival Júnior, entretanto, convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador. O departamento médico da Seleção Brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico.

O departamento médico da Seleção, encabeçado por Rodrigo Lasmar, recebeu a informação do Santos de que o jogador estava 100% fisicamente e poderia defender o Brasil. O desconforto na coxa esquerda aconteceu durante treinamento no CT Rei Pelé. Ele, aliás, relatou o problema no dia anterior, quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, e avançou às semifinais do Paulistão.

De acordo com “Uol”, Neymar teria atuado em parte do jogo se não fosse a Data Fifa. O craque se poupou por causa das partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março.

Diante disso, a Seleção Brasileira vai analisar a situação de Neymar rotineiramente. No entanto, ele não deve ser cortado da lista de Dorival Júnior. O craque não atua pelo Brasil desde que lesionou gravemente o joelho em partida contra o Uruguai, em outubro de 2023.

Desafios da Seleção

Com ou sem Neymar, a Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

