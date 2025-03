Grêmio identifica Lyanco, do Atlético, como potencial reforço para a zaga

Lyanco, zagueiro do Atlético, entra no radar do Grêmio para reforçar a zaga - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Grêmio não se mostra satisfeito com as suas contratações durante o momento em que era possível negociar com mercados internacionais. Isso porque o clube entende que ainda é necessário preencher algumas lacuna no elencos. Assim, o planejamento do Imortal é aproveitar o período da janela doméstica e fechar com mais dois jogadores. Uma das prioridades é qualificar a zaga. Neste cenário, Lyanco, do Atlético, se enquadra no perfil ideal que os gaúchos traçaram para a posição. A informação é do portal “Gaúcha ZH”.

Apesar do interesse no jogador, o Tricolor gaúcho entende que precisará fazer um grande esforço para ter um desfecho positivo nas tratativas. Afinal, Lyanco é uma das principais peças no atual elenco do Galo, além de ser um dos mais utilizados no setor. Prova disso é que esteve em 10 dos 13 compromissos da equipe até aqui no ano. Como o defensor está nos planos do clube mineiro e do técnico Cuca, o Grêmio terá que enviar uma oferta com uma atrativa compensação financeira.

A janela doméstica tem início nesta segunda-feira (10) e fica aberta até o dia 11 de abril. Durante a “era Renato Gaúcho”, uma das principais críticas do time era a sua fragilidade defensiva. Por isso, o clube decidiu fazer uma reformulação neste setor do Imortal.

Grêmio demonstrou melhora defensiva na temporada

A equipe até apresentou um crescimento defensivo mesmo no começo do trabalho do técnico Gustavo Quinteros, mas a análise é que não seja suficiente. Nesta primeira fase da janela de transferências, o Tricolor Gaúcho conseguiu fechar com apenas um reforço para a zaga: Wagner Leonardo. Por sinal, tratou-se de uma transferência que, a princípio, não era uma das opções prioritárias do clube.

Entretanto, as conversas avançaram rapidamente desde o início até a conclusão. Anteriormente, o Grêmio tentou Marcão junto ao Sevilla, da Espanha, por empréstimo de uma temporada. As tratativas não avançaram porque a oferta salarial não agradou ao jogador. Posteriormente, o alvo passou a ser Jhohan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina.

O Grêmio insistiu não contratação do defensor colombiano até o último dia da janela internacional, já que enviou três propostas. As partes até chegaram a um consenso sobre um valor, mas não obtiveram sucesso em finalizar a negociação.

