Da chegada à saída: como Neymar curtiu as 6h de carnaval na Sapucaí

A presença de Neymar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (3), gerou grande debate uma semana depois, após a ausência do jogador do Santos na semifinal contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista no último domingo (9), por conta de um desconforto.

Após a vitória contra o Bragantino pelas quartas de final da competição, Neymar chegou a fazer uma publicação sobre como estava curtindo o carnaval, em Santos, fazendo recuperação e jogando baralho. No entanto, no dia seguinte, o camisa 10 do Peixe compareceu a Marquês de Sapucaí, onde ficou por 6h, de acordo com o Uol.

Ele chegou acompanhado da namorada Bruna Biancardi, por volta das 23h, na segunda noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Assim, Neymar passou por dois camarotes, o Camarote Rio e o Nosso Camarote. Aliás, ainda segundo o site, ele chegou a furar a barreira de seguranças da Sapucaí e andou pela avenida que é destinada somente às pessoas que desfilam e trabalhadores com credencial, como cinegrafistas e fotógrafos.

Para o evento, Neymar convidou o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo, além de seus ‘parças’ de fora do futebol. No local, encontrou outras amizades, como o levantador da Seleção Brasileira de Vôlei Bruninho. Por fim, o jogador deixou a Sapucaí por volta das 5h da manhã de terça-feira (4).

Neymar desfalcou Santos

No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição, a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado.

Dessa forma, horas após o fim do confronto, o jogador se pronunciou nas redes sociais e afirmou que sentiu um desconforto apenas na quinta-feira (6) e foi reavaliado na manhã de domingo, antes do confronto, e sentiu novamente.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, afirmou Neymar.

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha afirmou em coletiva de imprensa após a partida que a decisão de deixar o jogador de fora do confronto foi dele. O problema não é considerado grave, mas pode se agravar se ele for a campo em alta intensidade antes de estar 100% recuperado e sem inchaço.

Vale ressaltar, portanto, que Neymar voltou a estar presente na lista de convocados de Dorival Júnior, na última quinta-feira (6). Porém, de acordo com “Estadão”, o técnico Dorival Júnior convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador. O departamento médico da Seleção Brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico.

