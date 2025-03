Santos desiste de contratar Thiago Maia, do Inter

O Santos desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou que não tem mais interesse em contratar o jogador após dificuldades com Flamengo e Internacional. O jogador chegou a ser afastado do elenco Colorado para tentar viabilizar o retorno ao Peixe.

“Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Internacional. Depois, resolvemos com o Internacional, e houve as novas exigências do Flamengo. Acho que no caso do Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação”, afirmou o presidente à TV Santa Cecília.

O volante, aliás, gostaria de defender o Santos desde a chegada de Neymar. No entanto, um dos impasses para a concretização do negócio foi a exigência do Flamengo por garantias financeiras de que receberia o valor referente à dívida do Internacional. Contudo, o Peixe não conseguiu para concretizar o acordo.

Como seria o negócio por Thiago Maia

O Santos iria assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo para contratar Thiago Maia. O Peixe iria pagar à vista as três parcelas que o Colorado deve ao Rubro-Negro, que totaliza 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai quitar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento. No total, o Fla iria receber 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente à dívida do Inter.

Thiago chegou a ir para São Paulo e se manifestou publicamente sobre o desejo de voltar a vestir a camisa do Peixe. O jogador, aliás, chegou até a comemorar que havia conseguido superar as pendências para se tornar novamente Alvinegro.

