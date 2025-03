América define Mineirão como local da final contra o Atlético

O América anunciou, nesta segunda-feira (10), a mudança do local da grande final do Campeonato Mineiro. O confronto acontecerá no próximo sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão.

Inicialmente, a partida estava marcada para o Estádio Independência. Contudo, após a goleada do Atlético por 4 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, a diretoria do América optou por transferir a final para o Gigante da Pampulha.

Outro fator que influenciou a decisão foi a questão financeira. Embora a operação no Independência tenha um custo menor, no Mineirão o América terá a chance de acomodar mais torcedores do Atlético, o que pode resultar em uma maior arrecadação.

O Atlético praticamente assegurou o título no último sábado. Para conquistar a taça, o América precisará vencer por uma diferença de cinco gols. Para levar a decisão aos pênaltis, terá que triunfar por quatro gols de vantagem.

