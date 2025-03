Fla-Flu: Ferj define arbitragem das finais do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a arbitragem para as finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, nesta segunda-feira (10). Os representantes dos clubes compareceram na sede da entidade carioca, assim como o Departamento de Arbitragem da FERJ (DEAF-RJ).

Yuri Elino vai ser o árbitro da primeira partida, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã. Ele foi escolhido através de sorteio, já que não houve um consenso entre os representantes. Por outro lado, Bruno Arleu estará no apito da finalíssima. O árbitro foi em consenso entre os dirigentes da decisão.

O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março, às 21h30, no Maracanã. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

Parcial de ingressos

O clássico terá torcida dividida em 50% para cada lado, conforme previsto em regulamento da competição. Já foram 10 mil ingressos até a tarde desta segunda (10), exclusivos para os sócios-torcedores do Flu. Nesta terça (11), abre as vendas para os damais torcedores tricolores e também do Flamengo.

Ao longo da história do Campeonato Carioca (que já passou por inúmeros regulamentos), os rivais disputaram o título 15 vezes, com nove títulos para os tricolores e seis títulos para os rubro-negros. Nas últimas quatro finais, foram duas conquistas para cada lado.

