Clube da Premier League comunica construção de hotel luxuoso bilionário

Os clubes da Premier League constantemente buscam inovações para aproximar seus torcedores e aumentar a sua arrecadação. Neste cenário, para implementar uma maior praticidade e conforto, o Manchester City comunicou que irá construir um luxuoso hotel, que ficará no Etihad Campus. Tal espaço comporta seu estádio, o Etihad Stadium, a sua sede e o centro de treinamento. O novo empreendimento representará uma parceria com a renomada rede de hotéis “Radisson Group” e custará aos cofres cerca de 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,2 bilhões na cotação atual). A previsão de inauguração será durante o próximo ano.

O hotel será nomeado como “The Medlock”, que simboliza uma homenagem ao rio homônimo que passa pela região norte da cidade de Manchester. O planejamento, aliás, é que o empreendimento comporte 401 acomodações de luxo, sendo suítes, quartos deluxe e standard, além de um aposento sofisticado na cobertura do edifício. A estrutura provavelmente terá como administrador a empresa “Valor Hospitality”. Além disso, a programação é que o hotel esteja em pleno funcionamento durante todo ano a partir de sua inauguração.

Clube da Premier League quer alavancar sua cidade com novo hotel.

A estrutura simboliza uma mudança de cenário emblemático no crescimento urbano e hoteleiro em Manchester. A expectativa é de que o empreendimento alavanque o turismo e contribua para que a cidade se torne um polo significativo de esportes e entretenimento na Europa.

“O anúncio de hoje é um momento emocionante, damos as boas-vindas à empresa de renome mundial, Radisson Hotel Group. O entusiasmo e a paixão de nossos parceiros pelo projeto do hotel do clube são claros e acreditamos firmemente que sua experiência no setor e a visão do City para o hotel, são a combinação perfeita”, detalhou Roel de Vries, diretor de operações do Grupo City.

“Nossas marcas sempre foram relevantes tanto para nossos proprietários quanto para nossos hóspedes. Estamos entusiasmados em colaborar com o Manchester City e criar um hotel emblemático dentro do Etihad Campus”, apontou Elie Younes, vice-presidente executivo e diretor global de desenvolvimento do Radisson Hotel Group.

O Manchester City passa por uma temporada atípica. Isso porque o atual tetracampeão do torneio se encontra na quinta colocação, com 47 pontos. A desvantagem é de 23 para o Liverpool, atual líder da competição. Ou seja, é uma situação incomum para uma equipe que se acostumou com títulos nas últimas temporadas.

