Fora da Seleção, Endrick é o ‘9’ com melhor média de gols por minuto

De maneira inesperada, Endrick ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias. Mesmo com poucos minutos em campo, o brasileiro tem bom desempenho com a camisa do Real Madrid. O camisa 16 é o artilheiro do time merengue na Copa do Rei, com quatro gols. Além disso, é o centroavante que menos precisa de minutos para balançar as redes entre os atacantes que integraram a pré-lista divulgada por Dorival Júnior.

Em 2025, Endrick, aliás, fez quatro gols, 19 jogos (335 minutos no total), totalizando um gol a cada 83 minutos em campo. Ele, aliás, pode voltar a campo na próxima quarta-feira (12), diante do Atletico de Madrid, pela partida de volta da Liga dos Campeões da Europa, às 17h (Brasília).

A Seleção, aliás, recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil, aliás, ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Endrick x Centroavantes da pré-lista de Dorival Júnior:

Endrick:

19 jogos (335 minutos)

04 gols

1 gol a cada 83 minutos

Igor Jesus:

08 jogos (603 minutos no total)

01 gol

1 gol a cada 603 minutos

João Pedro:

11 jogos (797 minutos no total)

04 gols

1 gol a cada 199 minutos

Yuri Alberto:

15 jogos (948 minutos no total)

06 gols

1 gol a cada 158 minutos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.