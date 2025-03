Súmula do Gre-Nal cita que Borré foi atingido por bobina de papel

Borré, atacante do Inter, foi atingido por torcedores no fim do primeiro tempo - (crédito: Foto: Reprodução / RBS TV)

A súmula do jogo de ida do Gre-Nal, pela final do Gauchão, relatou que o atacante Borré foi atingido por um rolo de papel. O jogador ficou caído ao sentir o objeto, no fim do primeiro tempo, mas não sabia ao certo o que tinha o atingido.

“Informo que aos 43 minutos do primeiro tempo, enquanto os jogadores da equipe S.C. Internacional, estavam no aquecimento, o jogador nº19, Sr. Rafael Santos Borre Maury, foi atingido por um rolo de bobina no rosto, tal objeto foi arremessado do setor de torcedores da geral do

Grêmio. O jogo foi paralisado por 2 minutos e, após a chegada do policiamento no local, foi reiniciado”, diz a súmula.

O documento divulgado nesta segunda-feira (10), assinado pelo árbitro Ramon Abatti Abel e pelo quarto árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, também cita que um torcedor do Colorado foi detido por uso de sinalizador dentro do estádio, após o primeiro gol da equipe.

Aliás, a súmula também revelou que a torcida do Grêmio arremessou uma “bomba” próxima a um dos bandeirinhas, mas não atingiu ninguém. Por fim, o árbitro destacou que, já nos acréscimos do segundo tempo, houve o arremesso de uma garrapa em direção ao campo, mas também não teve feridos.

O Internacional, aliás, venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio e, então, leva boa vantagem para o segundo duelo em casa. A decisão, portanto, acontece no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Borré comentou sobre a agressão após o Gre-Nal

“Sobre o golpe, saímos para aquecer. Estávamos perto da torcida adversária. Atiraram algumas coisas que me acertaram. Mas não foi nada, estou bem. Da torcida atiraram algo que me atingiu um pouco aqui (acima do olho esquerdo) e, bom, é um pouco difícil, uma situação feia. Entendo que devem ter raiva por algum motivo especial”, disse o atacante na zona mista do jogo.

