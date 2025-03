Em resposta a influenciador, Tiago Leifert critica Neymar

Neymar ficou de fora da derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, na noite deste domingo (9), na Néo Química Arena, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Após a partida, o influenciador César Augusto questionou a ausência do jogador, sendo prontamente rebatido por Neymar. A situação chamou a atenção do jornalista Tiago Leifert, que discordou da postura do camisa 10.

Ao ver a declaração do influenciador, Neymar respondeu com a seguinte mensagem: “Fica quieto que é melhor, fera”. Leifert, durante uma live em seu canal no YouTube, criticou a atitude do jogador e reforçou a necessidade de saber lidar com as críticas.

“Vi que o Neymar respondeu a um torcedor do Santos que o criticou, e discordo dele, apesar de gostar muito dele. Tem um ditado americano que diz que uma pessoa não pode comer o bolo e querer comê-lo ao mesmo tempo. Então, se você não quis jogar o jogo, se não se importou com a percepção, fez o que fez porque quis e não está nem aí, tem que aguentar também quando o torcedor do Santos vier te criticar”, afirmou inicialmente.

Leifert continuou: “Quando o ‘hater’ vem e diz que ele não deveria ter ido para o carnaval, ele também tem que saber lidar com isso. Porque esse é o jogo. Ele sabe disso, está nesse jogo há muito tempo. Não dá para ficar bravo com a crítica e sair respondendo nas redes sociais”, finalizou.

O que disse o influenciador contra Neymar?

César Augusto usou suas redes sociais para questionar a ausência do camisa 10 em campo.

“Por que o Neymar não entrou em campo? Vou falar algo que 80% dos influenciadores santistas não vão ter coragem de dizer, porque querem tirar uma foto com ele. E está tudo certo. Eu também sou muito fã do Neymar, já defendi ele várias vezes, mas estou indignado. Ele saiu de campo machucado contra o RB Bragantino, mas disse que estava tudo bem. Foi curtir o final de semana de carnaval no Rio de Janeiro. Deu a entender que ele jogaria o jogo mais importante da temporada até agora. Mas o que aconteceu? Ele não entrou nem dois minutos em campo”, concluiu.

Neymar foi criticado por ter viajado ao Rio de Janeiro para acompanhar o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, acompanhado de Bruna Biancardi.

