Remo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Remo vai receber o Criciúma nesta terça-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém do Pará, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na fase inicial, o Leão Azul goleou o GAS, enquanto o Tigrão avançou após vencer o Operário-MS por 1 a 0. Em caso de empate na partida, a vaga para a próxima fase será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Amazon Prime.

Como chega o Remo

O Remo vem de derrota para o Cametá, por 1 a 0, pelo Parazão. Mas mesmo assim, avançou para as quartas de final do Estadual como líder da primeira fase. Além disso, conquistou o acesso para disputar a Série B na temporada. Agora, também quer se classificar na Copa do Brasil. Para o duelo, porém, um dos principais jogadoes do Azulão virou dúvida. É o caso do atacante Felipe Vizeu, que pode não encarar seu ex-clube devido a uma contratura lombar, segundo o portal “O Liberal”.

Como chega o Criciúma

O Tigrão chega para o importante duelo após dura eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense, para o Joinville, nos pênaltis. Portanto, agora, mais do que nunca, quer assegurar uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Zér Ricardo já pode contar com Marcelo Benevenuto, ex-Fortaleza, que pode estrear pelo tricolor.

REMO X CRICIÚMA

Copa do Brasil – Segunda fase

Data: Terça-feira, 11/03/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

REMO: Léo Lang, Marcelinho, Iván Alvariño, Reynaldo, Lucão, Guty, Pedro Castro, Adaílton, Ytalo, Jáderson, Maxwell. Técnico: Rodrigo Santana

CRICIÚMA: Caíque, Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán, Ruan Carvalho, Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Everton Morelli, Fellipe Mateus, Juninho, Neto Pessoa. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Andre Luiz Severo (GO)

VAR: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.