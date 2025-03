Dupla ex-Corinthians celebrou carnaval de São Paulo em camarote no Anhembi

O Sambódromo do Anhembi foi palco de um dos eventos mais aguardados do Carnaval de São Paulo, no último sábado (8): o Desfile das Campeãs. A noite proporcionou o desfile das escolas que ficaram entre as cinco primeiras do Grupo Especial, além das agremiações que garantiram acesso.

Portanto, a noite contou com a presença da Gaviões da Fiel, que terminou na terceira colocação entre as escolas. Assim, dois ex-atletas do Corinthians prestigiaram a escola: o ex-atacante Dinei e o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli.

Tricampeão brasileiro, campeão mundial e paulista, Dinei celebrou a presença no Camarote 011, um dos mais prestigiados do Sambódromo do Anhembi.

“Para mim é uma noite excelente. Eu e minha esposa aqui, já é a terceira vez que a gente vem no Camarote 011. É muito mais que especial. Tem duas escolas que eu amo de paixão que vão desfilar hoje no desfile das campeãs: Camisa Verde Branco e Gaviões Afiel. Essas são as minhas duas escolas de coração junto com a Vai Vai. Infelizmente a Vai Vai não está desfilando nas campeãs, mas são essas que eu gosto. É muito especial para mim ver as duas escolas que eu mais amo do Carnaval de São Paulo”, disse Dinei.

“O Carnaval não muda, a energia é a mesma. O Carnaval sempre vai ter a mesma energia”, completou o craque.

O mesmo pode ser dito pelo ídolo corintiano e ex-goleiro Ronaldo Giovanelli. Com um longo histórico pelo Timão, o astro marcou presença em mais um dia de desfile da Gaviões da Fiel.

“A experiência é o seguinte: aqui você tem o recuo da bateria, você está aqui do lado da bateria. Eu sou roqueiro, eu gosto desse negócio de som, de música, então a gente está sempre do lado aqui. E outra coisa, a variedade de comidas e de bebidas também. Quem gosta de tomar água vai tomar água, quem gosta de tomar o beduda vai tomar bebida, então o Camarote 011 é para todo mundo que gosta da folia. Eu gosto da folia, sou roqueiro, então por isso que eu estou aqui”, afirmou Ronaldo Giovanelli, segundo goleiro com maior número de partidas pelo Corinthians.

“Eu sempre acompanho a Gaviões, depois que eu consegui desfilar e fazer parte do título, fazer parte do título e também do hino, a gente tem sempre acompanhando”, revelou o ex-jogador.

