Leila Pereira classifica punição da Conmebol como ridícula e sugere mudança de confederação

O Palmeiras promete ir até o final por uma punição exemplar no caso de racismo contra o jogador Luighi, em jogo da Libertadores Sub-20. Nesta segunda-feira (10), antes da partida contra o São Paulo, válida pela semifinal do Campeonato Paulista, a presidente Leila Pereira criticou as punições da Conmebol à ocasião, definindo-a como ridícula e recordando outros casos em que a entidade agiu com mais rigor.

“As lágrimas do Luighi não ficarão em vão. A Conmebol foi ridícula. Atrasos para o início de jogos, multa de 100 mil, para sinalizadores 78 mil. E viram como a Conmebol trata um crime de racismo? Direcionam os casos como se fosse apenas uma questão de racismo, e a Fifa deveria intervir. Todos assinam a carta livre, mas todos sofrem com o racismo no futebol na América do Sul. O Palmeiras não vai se calar com isso, até a última instância. A Conmebol tem de tratar o crime de racismo como deve ser. As leis, às vezes, não são aplicadas, mas precisam ser severas. A multa de 50 mil vai para a Conmebol, não para a vítima”, afirmou, em entrevista à Cazé TV.

A presidente do Palmeiras reforçou o compromisso da CBF com a causa e destacou que a Conmebol não soube se atentar ao caso. Leila prometeu que, caso a entidade sul-americana não resolver a situação, irá resolver tudo na Fifa.

“O torcedor me critica às vezes por eu só fazer nota oficial, mas às vezes me sinto impotente, pois não se muda a mentalidade facilmente. A CBF tem um presidente rigoroso com o racismo, mas o problema é a Conmebol, que não atentou para isso. Embora vá se atentar, pois, se a Conmebol não resolver, a gente vai resolver na Fifa”, enfatizou.

Mudanças à vista?

Em outro momento antes do clássico, Leila sugeriu uma mudança de confederação. Para Leila, os clubes brasileiros deviam buscar uma filiação à Concacaf, confederação que administra o futebol na América do Norte, Central e Caribe, já que a Conmebol não consegue resolver os problemas do futebol sul-americano.

“Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, não consegue tratar os brasileiros com o tamanho que os clubes representam à Conmebol, por que não pensar em nos filiarmos à Concacaf? Só assim vão respeitar o futebol brasileiro. É uma coisa a se pensar”, refletiu.

Mais reforços

No clássico, Vitor Roque fará sua estreia com a camisa alviverde, sendo o grande reforço da temporada. Mesmo com a janela fechada, Leila garante que o Palmeiras segue de olho no mercado para atender aquilo que os torcedores esperam.

“O Palmeiras está sempre atento ao mercado e a atletas que possam agregar ao time, buscando sempre reforçar nosso elenco para atender às expectativas dos torcedores”, pontuou.

