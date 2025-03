Corinthians ganha novo prazo para reforços antes do Brasileirão

Ramón Díaz e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A janela extra de transferências se iniciou nesta segunda-feira (10) e, portanto, o Corinthians pode voltar a olhar o mercado para novos reforços. Afinal, com o período estendido pela CBF, o Timão e outros clubes brasileiros têm até o dia 11 de abril para novas contratações, portanto, antes do início do Campeonato Brasileiro.

O novo prazo envolve apenas atletas que participaram dos estaduais. Assim, a entidade pretende beneficiar jogadores que ficam livres no mercado após participarem dos respectivos campeonatos por equipes que não possuem calendário no restante da temporada.

O time do Parque São Jorge, aliás, poderia utilizar o benefício quando o destaque do Guarani, o atacante João Marcelo, foi ofericido ao clube. Afinal, o atleta disputou o Paulistão na temporada. Porém, o Timão recusou o atleta, que foi para outro Alvinegro, o Atlético-MG. A informação é do portal “Meu Timão”.

Além dessa janela, outras duas ainda estão por vir:

– Janela para o Mundial de Clubes: 2 de junho a 10 de junho de 2025

– 2ª janela: 10 de julho a 2 de setembro de 2025

O Corinthians, agora, se prepara para a grande final do Campeonato Paulista. Após eliminar o Santos, o Timão aguarda o vencedor do duelo Palmeiras x São Paulo. A decisão está programada para os dias 16 e 27 de março.

