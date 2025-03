Athletic anuncia Sandry, emprestado pelo Santos

O Athletic anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação do volante Sandry, por empréstimo junto ao Santos. A ideia do Peixe é que o jovem ganhe minutagem na equipe mineira, já que estava sem espaço na Vila. O contrato do atleta com o time paulista vai até o dia 31 de maio de 2026.

Presente na Série B do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Gigante também está vivo na Copa do Brasil. Aliás, na próxima quarta-feira (12), vai encarar o Grêmio em busca de uma vaga na terceira fase.

“O volante Sandry é o novo reforço do Athletic Club para a sequência da temporada!

Aos 22 anos, ele chega por empréstimo junto ao Santos, clube onde foi revelado e atuava no time profissional desde 2019. Sandry também defendeu a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 de 2019, conquistando o título com a Amarelinha. Bem-vindo ao Esquadrão, Sandry!”, publicou o Athletic.

Sandry pelo Santos

O jogador de 22 anos estreou no time profissional do Peixe em 2019 e teve uma trajetória marcada por lesões. No total, Sandry disputou 106 jogos com a camisa do Santos e somou quatro assistências. O atleta, aliás, foi titular da equipe que disputou a final da Copa Libertadores em 2021, na derrota de 1 a 0 para o rival Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.