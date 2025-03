Veiga marca de pênalti, Palmeiras bate o São Paulo e garante vaga na final

O Palmeiras está pela sexta vez consecutiva na final do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque. Raphael Veiga, em um pênalti muito reclamado pelo lado tricolor, marcou o único gol do jogo.

Com a classificação, o Verdão segue com o sonho do tetracampeonato. Na grande decisão, o Palmeiras encara o Corinthians. O primeiro jogo está marcado para o dia 16 de março, no Allianz Parque. A volta será no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Palmeiras sai na frente no final do primeiro tempo

O clássico começou equilibrado, com poucos espaços nos ataques. O Palmeiras encontrou nos arremates de fora da área uma solução para buscar suas primeiras oportunidades. Por duas vezes, Richard Rios arriscou. Na primeira, Rafael fez a defesa. Depois, cobrou falta para fora. Na sequência, Vanderlan acertou um chutaço e o goleiro tricolor salvou.

Os espaços não apareciam e, quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, um pênalti apareceu. Já nos minutos finais, Rafael saiu jogando errado e Vitor Roque ficou com a bola. Arboleda chegou atrasado e derrubou o atacante na área. Pênalti, que Veiga bateu forte e abriu o marcador. Ainda deu tempo do São Paulo criar sua primeira oportunidade, quando Calleri recebeu sozinho na área e cabeceou para fora.

Tricolor melhora, mas o Verdão é o finalista!

O São Paulo voltou melhor para a segunda etapa, mas não conseguia chegar próximo da meta adversária. As principais oportunidades foram na bola parada. Oscar cobrou falta por cima do gol e, depois, Calleri cabeceou para fora, após cruzamento na área. O Palmeiras respondeu e quase ampliou com Facundo Torres, que parou em Rafael.

Na reta final, os esquemas de jogo mudaram. O São Paulo abriu mão dos três zagueiros, enquanto o Palmeiras adotou três defensores. Mesmo com a pressão do adversário, o Verdão teve mais chances de marcar o segundo gol. Estêvão recebeu na área e tentou colocar no canto, mas a bola desviou na defesa e foi para fora. Na cobrança de escanteio, Murilo subiu mais alto e cabeceou para a defesa de Rafael. O Tricolor até tentou, mas não conseguiu o empate e a festa foi alviverde no Allianz Parque.

Palmeiras x São Paulo

Campeonato Paulista – Semifinal

Data e horário: 10/03/2025, às 21h35

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público Total: 38. 865 torcedores

Renda: R$ 5.263.294,60

Gol: Raphael Veiga, 46’/1ºT (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emi Martínez (Gustavo Gómez, 36’/2ºT), Richard Rios (Aníbal Moreno, 36’/2ºT) e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke, 42’/2ºT), Facundo Torres (Felipe Anderson, 29’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, 29’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Igor Vínicius, 26’/2ºT) Arboleda e Alan Franco (Sabino, 26’/2ºT); Cédric Soares (Ferreira, 18’/2ºT), Alisson, Oscar, Luciano (André Silva, 26’/2ºT) e Enzo Diaz; Lucas (Erick, 37’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luís Zubeldia

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelo: Emi Martínez, Estêvão, Micael e Abel Ferreira (SEP); Luis Zubeldía, Alan Franco e Sabino (SPFC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.