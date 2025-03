Calleri reclama da arbitragem após eliminação do São Paulo: ‘Teria que ir ao VAR’

Terminou a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025. Na noite desta segunda-feira (10), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e se despediu do estadual, após conseguir fazer um jogo truncado na casa do rival.

A torcida são-paulina e os jogadores não esquecerão tão fácil a eliminação. Tudo por conta do pênalti marcado para o adversário, em lance de Arboleda com Vitor Roque. Na ocasião, os tricolores reclamaram que o atacante se atirou no equatoriano, mas o árbitro marcou e o VAR não recomendou a revisão da jogada. Na saída de campo, o atacante Calleri demonstrou sua insatisfação com a arbitragem, além de destacar pontos da atuação do São Paulo.

“Foi mais um jogo truncado, que era um zero a zero marcado. A gente jogou com uma saída de bola que havíamos trabalhado de forma diferente. E sobre o pênalti, com todo o respeito ao juiz, o juiz teria que vir ao VAR e olhar a jogada. O cara se jogou na área, cobrou o pênalti e Palmeiras ganhou, São Paulo está derrotado”, concluiu.

Agora, fora da decisão do estadual, o São Paulo terá quase três semanas de folga para se preparar para a estreia no Brasileirão. O Tricolor começa sua campanha contra o Sport, no Morumbis, no dia 30 de março.

