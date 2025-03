Abel destaca atuação defensiva do Palmeiras: ‘?? uma arte’

Mais uma vez, o Palmeiras está classificado para a grande final do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Verdão se garantiu pela sexta vez consecutiva na decisão do estadual ao vencer o São Paulo por 1 a 0.

Diferente de outras partidas, o Palmeiras se destacou por sua boa atuação defensiva. Abel Ferreira também sublinhou a boa postura de seu time, principalmente na segunda etapa. O treinador explicou qual era a ideia alviverde para o duelo.

“A ideia foi dar iniciativa a um jogador de construção escolhido por nós e no momento do gatilho de pressão, tentar sair. Na primeira parte não fomos tão eficazes, na minha opinião, como fomos na segunda. Pena que na segunda etapa não soubemos fazer o segundo parar dar uma tranquilidade. Mas eu costumo dizer que saber defender bem é uma arte, não só atacar”, enfatizou.

Para o clássico, Abel veio com uma novidade no ataque. O recém-chegado Vitor Roque estreou no Choque-Rei como titular. O português afirmou que a escolha foi difícil, já que Flaco López vinha de bom momento, mas justificou que Roque possui características importantes para o clássico.

“Foi difícil colocar como titular, porque o Flaco estava bem, marcou gol no último jogo, era a primeira vez que o Vitor Roque ia jogar. Na minha opinião, este jogo pedia mais da mobilidade do Vitor Roque e do seu ataque à profundidade, do que o Flaco, que é um jogador que tem algumas dificuldades contra zagueiros fortes na marcação, como os do São Paulo. Optei por um centroavante com mais mobilidade, que atacasse a profundidade e o pênalti foi em cima dele”, recordou.

Polêmica do pênalti

Apesar dos destaques para sua defesa, o lance do pênalti roubou as atenções no final da partida. Abel garantiu que entende a reclamação do São Paulo, mas pontuou que, na sua visão, houve o contato. Porém, avaliou que o adversário fez mais uma boa partida contra o time alviverde.

“Eu entendo e não quero dar exemplos do passado, porque acho que não é justo. Acho que há um toque claro, uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora se é com intensidade ou não, isso é uma questão que tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente, há um ou dois anos, fomos à CBF e as linhas apareceram. Não queria entrar por aí, prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte. Já estou aqui tempo o suficiente para saber que, nestes jogos, nosso adversário tem feito belíssimos jogos contra a gente e hoje fez mais um”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.